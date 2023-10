Pd: Schlein promette 'non smobilita', leader dem insiste su unità opposizioni**

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Il Pd non smobilita". Lo ha promesso Elly Schlein al termine della segreteria del Partito democratico che si è riunita stamattina al Nazareno in vista della Direzione convocata per domani alle 14. La riunione, ha spiegato la stessa segretaria, è se...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Il Pd non smobilita". Lo ha promesso Elly Schlein al termine della segreteria del Partito democratico che si è riunita stamattina al Nazareno in vista della Direzione convocata per domani alle 14. La riunione, ha spiegato la stessa segretaria, è servita a fare il punto soprattutto sulle nuove iniziative dem e sulla "mobilitazione delle prossime settimane".

La Schlein è stata chiara: "Dopo l'estate militante andiamo avanti e mettiamo in campo le nostre battaglie". Così sarà sul salario minimo: "Continueremo a raccogliere le firme finché il governo non cederà e ci dirà c’è un problema di lavoro povero”. Così sarà, in generale, contro le politiche di un governo definito "tutto chiacchiere e distintivo". Sulla dura risposta ai giovani manifestanti di Torino contro la Meloni il Pd, "certo", presenterà una interrogazione in Parlamento. Inoltre, la segretaria dem guiderà sabato prossimo una delegazione dem in piazza al fianco della Cgil.

Ma, soprattutto, la Schlein ha intenzione di concentrare le energie sulla battaglia contro i tagli alla Sanità. "Bisognerebbe arrivare a quattro miliardi in più ogni anno fino al 2025, per arrivare al 7,5 del Pil destinato alla Sanità", ha spiegato. Domani la Schlein farà il punto sulle iniziative specifiche, a partire dalla attesa manifestazione dem. La data verrà annunciata in Direzione ma in pole c'è l'11 novembre, mentre per la location sono in ballo alcune ipotesi come piazza del Popolo, a Roma. (segue)

(Adnkronos) – Proprio in vista del ritorno del Pd ad un grande evento di piazza, la Schlein continua a tessere la tela con gli altri alleati. Al mattino, con Nicola Fratoianni ha presentato le Pdl dem contro l'apologia del fascismo. La segretaria del Pd continua a insistere sull'unità anche di fronte alle parole al vetriolo usate soprattuto da Conte e dal M5s e nonostante di alcuni episodi, come l'ultimo voto sulla Rai in commissione di Vigilanza, che hanno visto l'opposizione spaccata. "La Sanità è un terreno su cui sono possibili le convergenze con le altre forze di opposizione", ha ribadito la Schlein, perimetrando anche una possibile proposta comune.

"Aumento del Fondo sanità, togliere il tetto alle assunzioni e investire sulla sanità territoriale sono fronti su cui si possono costruire convergenze", l'obiettivo concreto. E le critiche di Conte? "La parola che mi convince è concretezza. Da settimane giriamo le feste dell’Unità, le iniziative dell’estate militante. Vogliamo stare sulle sfide, non sulle polemiche. Lo facciamo provando con ogni sforzo dall’opposizione a puntare tutto sui temi. Ci vorrà del tempo”, ha spiegato Schlein.

In serata, l'ultimo tassello: la risposta all'appello a tutte le opposizioni lanciato da +Europa, con la proposta di portare il caso al Quirinale il prossimo 22 ottobre, contro il governo: "C'è un ricorso eccessivo da parte del governo alla decretazione d'urgenza e ai decreti omnibus che rende difficile esercitare le prerogative del Parlamento”, ha ammesso la leader dem.