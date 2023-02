Pd: Schlein, 'ricevo insulti tutti i giorni, la società è misogina e sessista'

Roma, 3 feb (Adnkronos) - Il ricorso agli insulti "è molto diffuso, questo mi preoccupa non per me ma per le ragazze nelle scuole. Purtroppo per le donne che si espongono e fanno politica c'è da fare i conti con una società profondamente misogina e sessista. L'imp...

Roma, 3 feb (Adnkronos) – Il ricorso agli insulti "è molto diffuso, questo mi preoccupa non per me ma per le ragazze nelle scuole.

Purtroppo per le donne che si espongono e fanno politica c'è da fare i conti con una società profondamente misogina e sessista. L'impegno del Pd deve essere quello di liberarci di una misoginia interiorizzata". Lo ha detto Elly Schlein a radio Immagina.

"Non sono stupita degli insulti. Mi occupo di migranti, di diritti Lgbt+, delle comunità rom e sinti da tempo, tutti i giorni è così. Molti vanno sul personale più che sui contenuti, lo sforzo deve essere quello di concentrarsi sulle proposte.

Se non attaccano quelle è perchè non hanno argomenti", ha spiegato la candidata all segreteria dem.