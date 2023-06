Pd: Schlein, 'rischio spaccatura? Ieri risposta compatta su proposta mobilitazione'**

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – C'è il rischio di una spaccatura nel Pd con la parte riformista?" Ieri abbiamo fatto una bellissima e lunga discussione, molto articolata e molto sincera. Ho presentato un piano di mobilitazione" e su questo "c'è stata una risposta molto compatta da parte di tutto il partito e il documento di sintesi di questa relazione è stato votato all'unanimità". Così Elly Schlein ai cronisti alla Camera.

La segretaria dem ricorda quindi i 7 punti del piano di mobilitazione per "un'estate militante", si tratta "di 7 punti per noi fondamentali: vanno dal Pnrr, di cui anche oggi si è discusso in aula per i ritardi del governo che rischiano di far saltare milioni miliardi fondamentali per il paese, all'autonomia differenziata contro il progetto di Calderoli". E poi "dalla questione della sanità pubblica al clima, dalla questione del lavoro alla questione della casa, fino alle politiche industriali che mancano a questo paese".