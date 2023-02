Pd: Schlein, 'saremo un bel problema per la Meloni'

Pd: Schlein, 'saremo un bel problema per la Meloni'

Pd: Schlein, 'saremo un bel problema per la Meloni'

Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Saremo un bel problema per il governo e per Giorgia Meloni, perchè adesso il nostro impegno è quello per organizzare l'opposizione nel Parlamento e nel Paese". Lo ha detto Elly Schlein. ...