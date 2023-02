Roma, 3 feb (Adnkronos) - Se perde le primaria resta nel Pd? "Assolutamente sì. In tanti si erano allontanati perchè non si riconoscevano più in alcune scelte fatte. Ora è il momento di ricostruire l'unità per battere la destra. Ma l'unità non...

Roma, 3 feb (Adnkronos) – Se perde le primaria resta nel Pd? "Assolutamente sì.

In tanti si erano allontanati perchè non si riconoscevano più in alcune scelte fatte. Ora è il momento di ricostruire l'unità per battere la destra. Ma l'unità non basta, servono coerenza e una visione per il futuro". Lo ha detto Elly Schlein a radio Immagina.