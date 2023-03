Pd: Schlein sente Bonaccini, a odg capigruppo e segreteria** (2)

(Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti parlamentari Pd, la questione capigruppo potrebbe sbloccarsi entro la settimana. Al momento la segretaria Schlein non ha ancora mai incontrato i gruppi di Camera e Senato. Per la segreteria invece i tempi potrebbero essere un po' più lunghi. Se...

(Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti parlamentari Pd, la questione capigruppo potrebbe sbloccarsi entro la settimana. Al momento la segretaria Schlein non ha ancora mai incontrato i gruppi di Camera e Senato. Per la segreteria invece i tempi potrebbero essere un po' più lunghi. Sebbene le due partite siano legate e portate avanti, si spiega, con lo spirito già manifestatosi all'assemblea Pd del 12 marzo. Quindi, per una gestione unitaria del partito.