Pd: Schlein, ‘sinistra si riappropri di parola redistribuzione’

Roma, 14 ott. – (Adnkronos) – “Io ho rivendicato spesso come la sinistra debba riappropriarsi della parola ‘redistribuzione’: redistribuzione dei redditi, delle ricchezze, del sapere e del tempo. Ma non basta più ragionare di politiche redistributive rispetto ai disastri del sistema economico attuale. Bisogna agire in ottica pre-redistributiva e questo vuol dire istruzione e formazione, altrimenti la redistribuzione ex post sarà insufficiente per combattere le disuguaglianze”. Così Elly Schlein al convegno del Pd al Senato sulla manovra.