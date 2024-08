Pd: Schlein, 'speranza si riaccende in tanti territori, anche in aree interne'

Pd: Schlein, 'speranza si riaccende in tanti territori, anche in aree in...

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Non ci mancano le idee, in questa estate militante le stiamo portando in giro. Abbiamo visto riaccendersi la speranza in tanti territori, anche nelle aree interne. Ho chiesto a tutti, e lo sto facendo io per prima, di andare anche alle feste dell'Unità meno gettonate. Non sono aree marginali, ma marginalizzate da politiche sbagliate". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità a Terni.