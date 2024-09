Pd: Schlein, 'stagione mobilitazione contro governo più a destra della storia'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – "La prima vera alleanza che ci interessa è quella con chi ha smesso di credere che la politica sia uno strumento per cambiare le cose". Così Elly Schlein al convegno alla Sala Capitolare del Senato sul libro 'Le orme di Dossetti'. "Proviamo a promuovere una stagione di mobilitazione in tutto il paese come avvenne con Don Giuseppe Dossetti, con comitati e circoli che sorgevano spontaneamente, la politica si metta a disposizione per aiutare e coordinare queste spinte. Questo è lo spirito con cui il Pd si approccia al lavoro che dobbiamo fare per battere questo governo che è il più a destra della storia".