Pd: Schlein, 'su ballottaggi psicodramma, ma noi non abbiamo una coalizione'**

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – Sui ballottaggi c'è stato uno "psicodramma alimentato dagli avversari" ma attenzione a "non attirarci demeriti" eccessivi, visto che ad esempio "la Lega è passata da 107 a 37 consiglieri e altre forze ne hanno eletti 5 in tutto. La destra ha una coalizione che si ricompatta e noi non ce l'abbiamo oggi quella coalizione e non pensiamo di essere autosufficienti". Così Elly Schelin in Direzione.