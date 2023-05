Pd: Schlein, 'su salario minimo e sanità unire sforzi in Parlamento, noi ci siamo'**

**Pd: Schlein, 'su salario minimo e sanità unire sforzi in Parlam...

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Sì, c'è un dialogo con Conte. Non solo sul tema del lavoro di qualità ma anche sul salario minimo su cui anche le altre opposizioni hanno delle proposte, dialogheremo in Parlamento per unire i nostri sforzi". Così Elly Schlein alla manifestazione dei sindacati a Bologna. "

Unire gli sforzi "non solo sul lavoro. Una delle rivendicazioni di questa piazza è anche la sanità pubblica, su cui il governo non ha messo le risorse necessarie e questo vuol dire tagliare i servizi alle persone. Ci batteremo su questi terreni, possiamo lavorare insieme, il Pd c'è e ci sarà per continuare a farlo".