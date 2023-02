Home > Askanews > Pd, Schlein: vogliamo aprire subito il nuovo tesseramento Pd, Schlein: vogliamo aprire subito il nuovo tesseramento

Roma, 27 feb. (askanews) – “Vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento”. Lo ha detto la neo-segretaria Pd Elly Schlein parlando nella sede del partito. “Già in queste ore ci arrivano tanti messaggi, ci sembra un’occasione straordinaria per aprire subito le porte affinché il popolo delle primarie che ieri si è espresso, sia coinvolto non solamente nella scelta del nuovo segretario ma che possa entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica. Ne abbiamo bisogno, ci arrivano tanti segnali di grande voglia di ricostruire insieme. Vogliamo dare presto questa opportunità di entrare a far parte di questa comunità”.

Roma, 27 feb. (askanews) - "Vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento". Lo ha detto la neo-segretaria Pd Elly Schlein parlando nella sede del partito. "Già in queste ore ci arrivano tanti messaggi, ci sembra un'occasione straordinaria per aprire subito le po...