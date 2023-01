Pd: Schlein, 'voto on line uno strumento in più che allarga la partecipazione'

Pd: Schlein, 'voto on line uno strumento in più che allarga la pa...

Pd: Schlein, 'voto on line uno strumento in più che allarga la pa...

Pd: Schlein, 'voto on line uno strumento in più che allarga la pa...

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Quella mia sul voto online è una proposta complementare al voto nei gazebo, che è un fatto identitario per il Pd. Io anche sono tra quanti hanno voglia di andare ai gazebo per ritrovarsi, per conoscersi. Ma quella è una proposta volta a dare uno ...

Roma, 10 gen (Adnkronos) – "Quella mia sul voto online è una proposta complementare al voto nei gazebo, che è un fatto identitario per il Pd.

Io anche sono tra quanti hanno voglia di andare ai gazebo per ritrovarsi, per conoscersi. Ma quella è una proposta volta a dare uno strumento in più" e "ogni strumento che può allargare la partecipazione è da considerare con grande attenzione". Lo dice Elly Schlein, ad 'Avvenire', sul congresso Pd.

"Il Pd ha già provato questo sistema per le primarie dei candidati sindaco di Roma, Bologna e Torino e ha poco a che fare con il sistema adottato da altri partiti e movimenti, perché è un sistema sicuro, attraverso l’identificazione certa, con lo Spid, non replicabile e che non permette né di risalire al voto espresso né di modificarlo.

Poi io penso a chi lavora la domenica, a chi ha problemi di mobilità come anziani o disabili, a chi vive all’estero, magari non vicino ai seggi che saranno organizzati", spiega la candidata alla segreteria dem.

"Io quando mi sono candidata ho detto che avrei voluto ridare al Pd una identità chiara e coerente su una visione di futuro che tenga insieme il contrasto a ogni forma di disuguaglianza, la giustizia sociale, il tema del clima e di come affrontiamo la conversione ecologica, e il tema del lavoro di qualità", dice tra le altre cose Schlein.