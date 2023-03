Pd: Scotto, 'oggi ricongiungimento familiare'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "In questi anni non siamo andati a letto presto. Abbiamo attraversato territori non facili, ma non abbiamo coltivato l'isolamento. Oggi per noi si compie un passo importante. Non abbiamo deciso di confluire, abbiamo scelto di stare qui con questa comunità...

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "In questi anni non siamo andati a letto presto. Abbiamo attraversato territori non facili, ma non abbiamo coltivato l'isolamento. Oggi per noi si compie un passo importante. Non abbiamo deciso di confluire, abbiamo scelto di stare qui con questa comunità per fare una battaglia politica. E' stato un ricongiungimento familiare, come ha detto Elly". Così Arturo Scotto, coordinatore di Art.1, intervenendo all'assemblea Pd.