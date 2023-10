Pd: segreteria con Schlein pre-Direzione, punto su sanità e manifestazione**

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Elly Schlein ha convocato per domani mattina alle 8 e 30 la segreteria del Pd, in modalità mista, al Nazareno. Una riunione che servirà anche a preparare quella della Direzione, convocata per giovedì. All'ordine del giorno principalmente il tema d...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – Elly Schlein ha convocato per domani mattina alle 8 e 30 la segreteria del Pd, in modalità mista, al Nazareno. Una riunione che servirà anche a preparare quella della Direzione, convocata per giovedì. All'ordine del giorno principalmente il tema della sanità e le proposte per contrastare la politica di tagli del governo Meloni e quindi le iniziative da mettere in campo a partire dalla manifestazione nazionale annunciata dalla segretaria.