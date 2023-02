Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Non condivido per niente le ragioni che hanno portato Beppe Fioroni a lasciare il Pd. Per niente. Ma penso che le argomentazioni di Mattia Santori su questo addio mancano di rispetto al partito e ai valori e alla comunità che rappresenta, prima ancora che a F...

(Adnkronos) – "Non condivido per niente le ragioni che hanno portato Beppe Fioroni a lasciare il Pd. Per niente. Ma penso che le argomentazioni di Mattia Santori su questo addio mancano di rispetto al partito e ai valori e alla comunità che rappresenta, prima ancora che a Fioroni". Così Filippo Sensi su twitter a proposito delle dichiarazioni di Mattia Santori. "Per un Fioroni che se ne va penso che avremo 100 nuovi entranti", ha detto la Sardina.