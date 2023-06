Pd: Sensi, 'stimo Ciani ma mio sostegno a Ucraina non cambierà'

Pd: Sensi, 'stimo Ciani ma mio sostegno a Ucraina non cambierà'

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Stimo e rispetto Paolo Ciani, la sua storia, la sua integrità. Sono cattolico, apostolico, romano e del @pdnetwork, ce le ho tutte. Ma il mio sostegno fino alla fine all'Ucraina e alla resistenza contro l'aggressione della Russia non vacillerà,...

Roma, 7 giu (Adnkronos) – "Stimo e rispetto Paolo Ciani, la sua storia, la sua integrità. Sono cattolico, apostolico, romano e del @pdnetwork, ce le ho tutte. Ma il mio sostegno fino alla fine all'Ucraina e alla resistenza contro l'aggressione della Russia non vacillerà, non cambierà. No #slavaukraini". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Filippo Sensi.