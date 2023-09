Pd: Sereni, 'scendiamo in piazza per difendere sanità pubblica e welfare'

Pd: Sereni, 'scendiamo in piazza per difendere sanità pubblica e ...

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "Elly Schlein ha indicato con grande nettezza la direzione giusta: garantire equità di accesso alla sanità pubblica e universalistica, scrivere le nuove tutele per il lavoro che cambia, investire sull’istruzione che è il principale ascensore sociale, disegnare politiche di sviluppo capaci di tenere insieme lotta al cambiamento climatico, giustizia sociale e innovazione nelle imprese". Così Marina Sereni, responsabile salute e sanità della segreteria nazionale del Pd.

"Un discorso che offre una visione, uno sguardo lungo, la capacità di impostare un cammino per costruire un’alternativa credibile alla destra nel nostro Paese e in Europa. La distanza tra le scelte del Governo e le domande di aziende, famiglie, lavoratori, territori, lo scarto tra le mirabolanti promesse elettorali della destra e la realtà dei fatti è ogni giorno più evidente".

"Spetta a noi, al Pd, alla sinistra, alle forze democratiche e progressiste lottare per un’Italia più equa, contro tutte le diseguaglianze, essere vicini a chi fa più fatica. È straordinario l’entusiasmo con cui la platea ha accolto la proposta di scendere in piazza su questi temi, per dare voce a tutte le persone che vogliono tornare a sperare nel futuro”.