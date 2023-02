Pd: Serracchiani, 'auguri a Elly, avanti con spirito unitario'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Ieri abbiamo celebrato un'altra bella giornata di mobilitazione. In tanti elettori democratici si sono recati ai gazebo confermando, come già accaduto col voto nei circoli, che il partito esiste, è forte, presente su tutto il territorio nazionale,...

(Adnkronos) – "Ieri abbiamo celebrato un'altra bella giornata di mobilitazione. In tanti elettori democratici si sono recati ai gazebo confermando, come già accaduto col voto nei circoli, che il partito esiste, è forte, presente su tutto il territorio nazionale, risorsa insostituibile per una sinistra che vuole tornare ad essere maggioranza nel Paese. Auguri di buon lavoro a Elly, prima donna a guidare il nostro partito. Sono certa saprà guidare la nostra comunità con saggezza in questa difficile stagione che ci attende".

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

"Un sincero ringraziamento a Stefano Bonaccini per la passione e l'impegno con cui ha condotto la sua campagna per la segreteria come a Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Ora tutti al lavoro con spirito unitario per costruire l'alternativa vincente alla destra. Un grato abbraccio alle migliaia di volontari che hanno consentito una nuova intensa giornata di partecipazione e un abbraccio ai familiari di Daniele Nucera, stroncato ieri sera da un malore improvviso", conclude.