Roma, 22 lug (Adnkronos) – "La scelta di Conte, che ha preso la strada sbagliata, è stata un errore grave e non si può dire che non l'avessimo avvertito che questo avrebbe determinato una rottura definitiva nei nostri rapporti. Conte ha scelto di rompere in poche ora alleanza e governo, non si può pensare che poi non se ne paghino le conseguenze".

Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani a Radio Anch'io a proposito delle prossime alleanze del Pd.