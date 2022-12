Pd: Serracchiani, 'manifesto 2007 base di innovazione'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "L'avvio ieri del lavoro del Comitato costituente servirà a fare un tagliando dopo 15 anni al Partito democratico, che ha certamente bisogno di aggiornarsi rispetto alla propria identità e al proprio modo di essere partito in questo momento e in que...

Roma, 2 dic.

(Adnkronos) – "L'avvio ieri del lavoro del Comitato costituente servirà a fare un tagliando dopo 15 anni al Partito democratico, che ha certamente bisogno di aggiornarsi rispetto alla propria identità e al proprio modo di essere partito in questo momento e in questa società così profondamente cambiata". Così la capogruppo dei deputati Pd Debora Serracchiani ai microfoni di Radio Immagina.

"Personalmente penso che non sia da buttare ciò che ci ha condotto fin qui e in particolare quel Manifesto dei valori del 2007 e il discorso del Lingotto di Walter Veltroni.

Credo infatti che lì ci sia stata una profonda innovazione politica che ha portato, per esempio, anche il Partito socialista europeo a correre in qualche modo ai ripari e a dover cambiare il proprio nome di gruppo parlamentare proprio quando entrò il Partito democratico e quindi diventammo i Socialisti e Democratici al Parlamento europeo".

"Quell'innovazione politica non può essere messa da parte, deve certo continuare ad aggiornarsi, ma non può essere buttata via come magari qualcuno pensa".