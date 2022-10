Pd: Serracchiani, 'sulle donne non ha brillato'

Roma, 7 ott (Adnkronos) – "Maschilista o femminista preferisco non dare definizioni", ma "il Pd non ha brillato sulle donne". Lo ha detto Debora Serracchiani a SkyTg24. "Il Pd non va assolutamente sciolto, è una follia e chi ne parla sta fuori dal Pd o lo ha lasciato da tempo", ha spiegato la capogruppo dem alla Camera.

"Non ci accontentiamo del solito congresso solo per cambiare il leader. Si è visto quanti ne abbiamo cambiati e non è servito a nulla -ha aggiunto Serracchiani-. Il Pd deve adattarsi ai tempi, cogliere i cambiamenti. Per questo abbiamo bisogno di un congresso costituente, non prendiamo scorciatoie. A volte abbiamo pensato che l'identità la desse il segretario, a volte che la dessero le alleanze o l'appoggio a un governo tecnico. Abbiamo capito che non funziona".