Pd: Serracchiani, 'teniamoci stretta questa casa'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - “Mi sento di ringraziare tutti i dirigenti e i militanti, ma veramente tutti, che stanno continuando a lavorare per un Pd più forte, grande e davvero alternativo al blocco di destra oggi maggioritario. Là fuori, c’è chi deciderà di ...

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Mi sento di ringraziare tutti i dirigenti e i militanti, ma veramente tutti, che stanno continuando a lavorare per un Pd più forte, grande e davvero alternativo al blocco di destra oggi maggioritario. Là fuori, c’è chi deciderà di volta in volta, c’è chi lancia esche nel nostro partito e chi vuol fare la sua raccolta sui territori. Teniamoci stretti a questa casa, costruita per essere accogliente e attrattiva”. Lo scrive su Facebook la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd.