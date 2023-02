Pd: Simona Marchini, 'voto Schlein, è novità, Berlinguer oggi sceglierebbe lei'

Roma, 23 feb.

(Adnkronos) – “Certo che voterò alle primarie del Pd, non nella mia Roma ma qui a Padova dove mi trovo. Chi sceglierò? Il mio cuore batte più vicino ad Elly Schlein, è una ventata di novità, una donna energica, seria e con una certa sostanza. Voterò lei anche se non ce l’ho assolutamente con Bonaccini. Schlein ha più una visione di rinnovamento, ha una struttura più entusiasta ma anche sana, senti che c’è un' autenticità dietro, non fa politica per trovarsi un posto fisso”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’attrice Simona Marchini, intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

La sua è una famiglia storicamente di sinistra, con salde convinzioni comuniste. Lei si sente, oggi, ancora comunista? “Io mi sento comunista, nel senso più alto ed antico della parola, per me esserlo vuol dire avere dei valori di sinistra”. Se Berlinguer potesse votare domenica alle primarie, secondo lei chi sceglierebbe? “Non è detto – ha concluso a Rai Radio1 Marchini – che non voterebbe la Schlein”.