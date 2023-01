Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Il 54% per Stefano Bonaccini. E' la percentuale del sondaggio Euromedia Euromedia per Porta a Porta tra coloro che hanno dichiarato che andranno a votare alle primarie del 26 febbraio. Il 18.1% si è espresso a favore di Elly Schlein, il 7.8% opterebbe per Gian...

(Adnkronos) – Il 54% per Stefano Bonaccini. E' la percentuale del sondaggio Euromedia Euromedia per Porta a Porta tra coloro che hanno dichiarato che andranno a votare alle primarie del 26 febbraio. Il 18.1% si è espresso a favore di Elly Schlein, il 7.8% opterebbe per Gianni Cuperlo e il 6.3% per Paola De Micheli.