Pd: Speranza, 'iscritti Articolo 1 candidati in tutte le Assemblee'

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "Se si costruisce un nuovo partito la nostra Assemblea nazionale deve autorizzare i nostri iscritti a candidarsi a tutti i livelli, locali, regionali, provinciali, nelle assemblee nel nuovo Pd".

Lo ha detto Roberto Speranza all'Assemblea Articolo 1.

"Dobbiamo votare anche un mandato perchè in una prossima Assemblea possa presentare modifiche statutarie che adeguano lo status di Articolo 1 alla nuova fase politica -ha spiegato Speranza-. Articolo 1 non scompare o si scioglie, ma si trasforma in un soggetto diverso che consente alla nostra comunità, che è un valore per la democrazia e per la sinistra, di stare insieme".