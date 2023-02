Roma, 4 feb (Adnkronos) – "Ci sono state oltre 9mila pre adesioni al corso del nuovo Pd, un fatto politico molto rilevante.

Sono nostri iscritti che hanno scelto di stare dento questa sfida, la larga maggioranza degli iscritti di Articolo 1. Un fatto molto rilevante che ci consente di stare dentro questa sfida non come singole personalità ma come comunità". Lo ha detto Roberto Speranza all'Assemblea di Articolo 1.