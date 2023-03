Pd: Stumpo, 'Calenda decida, nel mezzo farà sempre la rete senza mai entrare in partita'

Roma, 5 mar (Adnkronos) - "Una alleanza con Calenda? Devono decidere loro da che parte stare, se stanno nel mezzo saranno sempre rete tra i due contenti e non saranno mai in partita". Lo ha detto il deputato Nico Stumpo, a radio Immagina, a proposito delle alleanza del Pd. "Quando il ...

Roma, 5 mar (Adnkronos) – "Una alleanza con Calenda? Devono decidere loro da che parte stare, se stanno nel mezzo saranno sempre rete tra i due contenti e non saranno mai in partita". Lo ha detto il deputato Nico Stumpo, a radio Immagina, a proposito delle alleanza del Pd.

"Quando il Terzo polo avrà deciso cosa vorrà fare da grande credo si debba parlare. Può darsi ci parli il centrodestra o può darsi ci si parli da qui. Il Pd deve costruire il campo più ampio possibile non per ammassare ma per essere credibili, con una proposta condivisa dall'intera coalizione", ha spiegato Stumpo aggiungendo: "Certo, se leggo le cose che dice Calenda, la sua lettera di oggi, basta mettere una pecetta sulla data e potrebbe essere una risposta alla Terza via. Ma da quel momento è cambiato tutto".