Pd: Tinagli, 'Arden lascia e in 3 giorni si avrà nuovo leader, qualcosa su cui riflettere...'

(Adnkronos) – "La premier neozelandese Jacinda Ardern ha deciso di lasciare l’incarico il 7 febbraio. In questo momento i labour neozelandesi stanno affrontando una difficile crisi di consensi; la premier si è resa conto, al momento, di non avere l'energia per invertire la rotta e, con un grande gesto di responsabilità e consapevolezza, si è dimessa. Un gesto forte, inedito, che è destinato a far parlare tutto il mondo". Così sui social la vice segretaria de Pd, Irene Tinagli.

"Una cosa però mi ha stupito, senza entrare nel merito della delicatezza personale della scelta: i suoi compagni di partito si sono compattati e in tre giorni eleggeranno un nuovo leader. Tre giorni. Sarà comunque dura per loro, ma ripartiranno subito senza polemiche sterili, senza processi in piazza. Responsabilità, umanità, unità. Qualcosa su cui riflettere anche a casa nostra”.