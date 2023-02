Pd: Todde a Schlein, 'per combattere destra opposizione forte e intransigente'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Congratulazioni a Elly Schlein per il risultato e auguri di buon lavoro alla guida del PD. Le battaglie da combattere sono tante in difesa dei più deboli, dei poveri, di chi non arriva a fine mese, di chi lotta contro precarietà e sfruttamento, del ce...

(Adnkronos) – “Congratulazioni a Elly Schlein per il risultato e auguri di buon lavoro alla guida del PD. Le battaglie da combattere sono tante in difesa dei più deboli, dei poveri, di chi non arriva a fine mese, di chi lotta contro precarietà e sfruttamento, del ceto medio, di quei piccoli imprenditori impoveriti, traditi e abbandonati, in difesa dell’ambiente, per la pace e per i nostri giovani. Per fermare questa destra serve un’opposizione forte e intransigente.

Noi la facciamo da mesi, colpo su colpo, mi auguro adesso che il fronte si allarghi”. Scrive sui social la vicepresidente del M5S, Alessandra Todde.