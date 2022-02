Pd: Toscana, rafforzamento parità di genere e ruolo giovani negli esecutivi**

Firenze, 19 feb. – (Adnkronos) – Via libera della segreteria regionale del Pd toscano all'aggiornamento dello statuto toscano del partito, necessario in particolare per adeguarlo alle modifiche apportate a quello nazionale. Nella riunione di ieri, venerdì 18 febbraio, dell'esecutivo regionale, guidato dalla segretaria Simona Bonafè, il tema è stato discusso insieme a quelli del Pnrr, gli argomenti di attualità regionale e i prossimi appuntamenti del partito.

In tema statuto, la segreteria toscana, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha approvato l'aggiornamento di alcuni articoli così come elaborati nelle ultime settimane dalla commissione nominata ad hoc con rappresentanti di tutti i territori.

In tema di parità di genere e rinnovamento generazionale, il Pd toscano, nell'ambito dell'autonomia normativa consentita dallo statuto nazionale, allarga i due principi, prevedendo che nell'esecutivo regionale e in quelli provinciali siano membri di diritto la coordinatrice della conferenza donne e il segretario dei Giovani democratici del rispettivo livello territoriale.

Aggiornamenti poi sul capitolo delle forme di partecipazione on line, con il rafforzamento del tesseramento via web e la possibilità di tenere assemblee e votazioni anche in remoto attraverso una piattaforma dedicata come sperimentato negli ultimi due anni segnati dalla pandemia. Le primarie aperte vengono confermate lo strumento per l’elezione del segretario regionale come previsto dalla statuto toscano già in vigore. La nuova versione dello statuto andrà all'approvazione definitiva da parte dell'assemblea regionale del Pd che si riunirà nelle prossime settimane.