Pd: Uggetti, 'quando magistrato sbaglia noi dobbiamo dirlo'**

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – Come in tutte le altre professione "sbagliano anche i magistrati. E noi dobbiamo dirlo quando un magistrato sbaglia, no alla subalternità del Fatto Quotidiano". Così l'ex-sindaco di Lodi, Simone Uggetti, incriminato e poi definitivamente assolto dalle accuse alla convention a Cesena di Energia popolare. "Noi andiamo con la nostra idea senza andare dietro ai nostri possibili alleati dei 5 Stelle. La subalternità non fa mai bene".

E aggiunge: "Io non sono mai stato renziano, ma Renzi che pure è stato il nostro segretario non può essere additato di tutti i mali della sinistra, dell'Italia e del mondo. Io ora faccio l'imprenditore e se non ci fosse stato il Jobs Act avrei fatto fatica".