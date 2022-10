Pd: Veltroni, 'costruzione alleanze parta da centralità forze di sinistra e riformista'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Il problema nella costruzione di un'alleanza è che secondo me dovrebbe partire da una centralità di una forza di Sinistra e riformista. (…) Da una parte ci sono le politiche sociali: il lavoro, la povertà e il disagio sociale sono condizioni che per la Sinistra dovrebbero essere un hummus naturale.

Dall'altra, le battaglie per la libertà: possibile che nessuno abbia proposto di scendere in piazza per le donne iraniane o per esprimere solidarietà all'Ucraina?". Così Walter Veltroni, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.