Pd, Verducci: cambio capigruppo è normale dopo un congresso

Roma, 29 mar. (askanews) – “La nuova segretaria ha voluto un cambio che normalmente avviene dopo un congresso, a maggior ragione perché il mandato delle capogruppo Malpezzi e Serracchiani andava in scadenza con il congresso. Credo sia nelle corde di un nuovo segretario dare indicazioni ai gruppi parlamentari. Ma nel partito c’è grande voglia di coesione, ieri ci è stato chiesto di esprimerci con un voto sui capigruppo, sapendo che la governance è strutturata su diversi livelli e che tutti avranno la giusta rappresentanza. L’immagine dell’abbraccio fra Bonaccini e Schlein alla prima assemblea non era solo a beneficio dei fotografi, è proprio la volontà di dare una risposta forte e unitaria dopo una delle sconfitte più dure della storia del Pd per la quale molti ci davano addirittura per morti”, lo ha detto il Sen. Francesco Verducci, membro della Commissione Cultura, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Noi torneremo al Governo solo quando riusciremo a fare un’ottima, determinata e battagliera opposizione. Solo così si potrà ricostruire la fiducia totale con il nostro popolo che adesso ripone in noi nuova speranza”, ha concluso Verducci.