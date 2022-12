Pd: Verini, 'candidati al lavoro per difendere e attualizzare principi...

Roma, 22 dic (Adnkronos) – "L'iniziativa di questa mattina al PD nazionale ha colto in pieno i suoi obiettivi.

Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein – ciascuno con le proprie accentuazioni e sottolineature – hanno raccolto in pieno il senso dell'iniziativa: riaffermare, difendere, attualizzandoli, i principi originari del Pd". Lo ha detto Walter Verini, uno dei nove promotori del documento, che ha coordinato i lavori di questa mattina al Nazareno.

"Da allora il mondo è cambiato e il PD deve cambiare radicalmente e soprattutto diventare un partito aperto, protagonista di una politica trasparente.

Un partito che si batte contro le diseguaglianze e per le pari opportunità. Per i diritti sociali e civili. Un partito davvero ambientalista. Che mette al centro il lavoro, i lavori e le imprese. Questo è il compito del Congresso e delle primarie", ha aggiunto.

"E lo si potrà fare se quelle fondamenta ideali ( dell'Ulivo 96 e del Lingotto 2007) saranno alla base del processo di ricostruzione e rigenerazione del partito.

Le risposte di questa mattina di Bonaccini, De Micheli e Schlein, come ha riconosciuto nelle conclusioni anche il Segretario Letta, vanno in questa direzione e sono molto importanti anche per il lavoro comune e unitario del dopo-congresso", ha concluso.