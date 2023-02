Pd: Zampa, 'voto Bonaccini, idea plurale partito come suoi fondatori'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Voterò per Stefano Bonaccini e scelgo con convinzione il suo nome per guidare il Pd. Voglio evitare di portare ragioni 'contro' l’opzione Schlein perché i nostri iscritti, elettori e simpatizzanti non meritano dichiarazioni di pura osti...

Roma, 24 feb.

(Adnkronos) – "Voterò per Stefano Bonaccini e scelgo con convinzione il suo nome per guidare il Pd. Voglio evitare di portare ragioni 'contro' l’opzione Schlein perché i nostri iscritti, elettori e simpatizzanti non meritano dichiarazioni di pura ostilità. La politica deve tornare a essere propositiva e a scegliere modi rispettosi nel confronto, tanto più quando la storia chiede, come oggi, unità vera". Lo scrive in un post su Facebook la senatrice Sandra Zampa, responsabile Sanità del Pd.

"Voglio veder cambiare il Partito Democratico – aggiunge – e so che Stefano è in grado di realizzare con la determinazione e la forza necessarie i cambiamenti che non possono più attendere, a partire da un radicale rinnovamento della classe dirigente. Non credo sia un caso che un buon numero dei potenti leader delle correnti abbiano deciso di non sostenerlo. Bonaccini saprà far funzionare il Pd perché sa cosa è un partito, lo ha rispettato e lo ha servito bene.

Lo hanno fatto per fortuna tanti altri tra noi, anche nei momenti più drammatici".

"Esprime e rappresenta un’idea plurale del Partito Democratico, come lo idearono i suoi fondatori -prosegue – L’Italia non ha bisogno di una generica sinistra. Ha bisogno di una sinistra di governo, libera da radicalismi minoritari, mossa dall’obiettivo di parlare al Paese intero conquistando l’ampio consenso necessario a vincere e governare. Di Bonaccini – conclude Zampa – apprezzo il suo avere faticato per arrivare un passo dopo l’altro a candidarsi alla guida del Pd, il più grande partito di sinistra italiano, l’unica speranza di una vittoria delle nostre ragioni e dei nostri valori.

Ed è una gran bella base di partenza essere un bravo amministratore e conoscere i problemi concreti delle persone, dei lavoratori, delle aziende, il funzionamento dello stato e dell'Europa".