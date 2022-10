Pd: Zingaretti, 'chi ha fatto pezzi di strada con noi e ne farà non è avversario'**

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "L'iniziativa di Conte per rafforzare i 5 Stelle è assolutamente legittima. C'è una trasformazione di questo movimento. Non dobbiamo demonizzare i tentativi di costruire un rapporto con il Paese che rafforzi l'opposizione. Noi come Pd dobbiamo aprire in fretta una fase di nuovo radicamento sociale, politico e culturale.

La svolta sarà quella di tornare di nuovo e con più chiarezza vicino alle persone. Noi dobbiamo smetterla di pensare che gli avversari sono movimenti con cui abbiamo fatto pezzi di strada e ne faremo insieme e pensare a ricostruire un radicamento partendo dal voto del 25 settembre". Così Nicola Zingaretti a Controcampo sul sito del Messaggero.