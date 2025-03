Pdl Giornata riciclo carta, Milani (FdI): tema importante

Roma, 18 mar. (askanews) – “Mi è sembrato bello annunciare la presentazione di questa proposta di legge che è già stata incardinata in commissione Ambiente alla Camera da un paio di settimane, proprio il 18 di marzo, Giornata mondiale del riciclo. Mi auguro anche con il coinvolgimento delle altre forze politiche che il percorso approvativo della proposta di legge possa essere il più rapido possibile per poter celebrare già da quest’anno la prima Giornata nazionale del riciclo della carta il 18 settembre, se non sarà possibile faremo quest’anno una “giornata numero zero” e l’anno prossimo sicuramente la prima giornata. Il tema della carta è molto importante perchè siamo campioni in Italia sul riciclo della carta ma dobbiamo continuare a tenere alta la sensibilità sul tema per continuare ad avvicinare le persone con fiducia alla pratica della raccolta differenziata che aiuta molto l’economia circolare, così come il rispetto dell’ambiente stimolando ogni cittadino a fare la sua parte rendendosi responsabile di un percorso virtuoso per se stessi e per tutta la nostra società”.

E’ quanto ha affermato oggi alla Camera l’Onorevole Massimo Milani (FdI), Segretario VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, promotore in Parlamento della Proposta di Legge per istituire il 18 settembre, della Giornata Nazionale del Riciclo della Carta. Alla conferenza stampa hanno partecipato fra Giulio Cesareo, Direttore Ufficio comunicazione Sacro Convento di Assisi; Massimo Medugno, Direttore Generale Assocarta – Federazione Carta e Grafica; Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco; Luca Proietti, Direttore Generale Economia Circolare e Bonifiche MASE.