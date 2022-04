Pechino 2022: Dotti ‘querelle Fontana? Augurio è assolutamente fare pace’

Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – "Ho sofferto parecchio e ci soffro ancora per quello che è successo. Invito chi non ha letto il comunicato in cui spiegavo come mi sentivo a farlo". Queste le parole di Tommaso Dotti, campione short track, a margine del light lunch all’Acquacetosa dopo la cerimonia in Quirinale parlando della querelle con Arianna Fontana.

"Spero che ci sia la possibilità di fare la pace, il mio augurio è assolutamente questo. Mi sarebbe piaciuto che tutta questa polemica non fosse mai accaduta. Chiedere scusa? Dal mio punto di vista assolutamente no”.