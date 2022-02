Pechino 2022: Finlandia oro nell'hockey su ghiaccio maschile, Russia battuta

Pechino, 20 feb. – (Adnkronos) – Dopo l'argento di Torino 2006 e il doppio bronzo di Vancouver 2010 e Sochi 2014, la squadra finlandese sfata il tabù Olimpico e si appende al collo la prima medaglia d'oro della propria storia in occasione dell'ultimo evento sportivo presente all'interno di un programma di Pechino 2022 ormai concluso.

La formazione nord europea ha sconfitto per 2-1 i Campioni uscenti della Russia, che a PyeongChang 2018 si erano imposti in finale sulla Germania. Un successo arrivato in rimonta, dopo che i russi si erano portati in vantaggio nel corso della prima frazione con una rete di Mikhail Grigorenko. Una marcatura illusoria, vanificata dal pareggio di Ville Pokka in avvio di seconda frazione. La superiorità dei finlandesi si è poi definitivamente concretizzata dopo 30 secondi dall'inizio della terza e ultima frazione, con il gol vittoria firmato da Hannes Björninen.

L'assalto finale non porta a nulla e il risultato non cambierà più. Una vittoria meritata per i finlandesi, che hanno tirato molto di più rispetto ai propri avversari (31 volte contro 17). Per i finnici è dunque arrivata la settima medaglia a cinque cerchi, prima d'oro, a livello maschile nella disciplina. Titoli ai quali vanno aggiunti i 3 bronzi messi in bacheca dalla nazionale femminile, che proprio nelle scorse ore ha festeggiato il terzo posto alle spalle di Canada e Stati Uniti.

Tra gli uomini, sul terzo gradino del podio si è invece seduta la Slovacchia, che ieri ha vinto nettamente contro la Svezia per 4-0.