Pechino 2022: Fontana, 'è stata la mia Olimpiade migliore, è fantastico'

Pechino, 16 feb. – (Adnkronos) – Ancora un'Olimpiade con tre medaglie al collo. Proprio come quattro anni fa a PyeongChang, Arianna Fontana tornerà in Italia da Pechino 2022 con tre medaglie: l'oro individuale nei 500 metri e i due argenti, uno della staffetta a squadra miste e l'altro ottenuto proprio oggi nei 1500 metri femminili di short track.

La medaglia del record, quella che la rende la donna più premiata dello sport italiano. Ma anche la medaglia che rende questa edizione dei Giochi la migliore di sempre, per la pattinatrice italiana.

La stessa Arianna Fontana, al pensiero che questa possa essere considerata la sua miglior Olimpiade, ha un sussulto: "È folle dirlo perché ci pensavo già a Sochi, quella è stata una grande Olimpiade per me". Quattro anni dopo, a PyeongChang, ha ottenuto un oro, un argento e un bronzo.

Adesso, a Pechino, altre tre medaglie: "Qui è andata addirittura meglio, è stato fantastico". Alla fine, sui 1500, la lotta è stata con le rivali di sempre, Choi Minjeong e Suzanne Schulting: "Quattro anni fa Choi ha vinto i 1500, io i 500 e Suzanne i 1000, quindi fare lo stesso quattro anni dopo è fantastico".

Lo sguardo, adesso, va al futuro. Perché Pechino 2022 si è chiusa nel migliore dei modi e tra quattro anni i Giochi Olimpici Invernali arriveranno in Italia, a Milano e Cortina.

Ma ancora, per Arianna Fontana, è presto per dire se ci potrà essere o meno: "C'è molto da pensare adesso. Mancano quattro anni, non lo so".