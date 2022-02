Pechino 2022: Gasser, accuse doping alla Valieva da attribuire ad 'autorità superiori'

Berlino, 22 feb. (Adnkronos) – La campionessa olimpica di Big Air l'austriaca Anna Gasser crede che le accuse di doping a Kamila Valieva dovrebbero essere attribuite ad "autorità superiori", mentre ha detto di essere dispiaciuta per l'adolescente pattinatrice artistica russa. Valieva ha partecipato ai Giochi invernali di Pechino 2022 dopo essere stata autorizzata a competere nonostante un test positivo alla sostanza vietata trimetazidina sia venuto alla luce.

La quindicenne è riuscita a vincere l'oro nell'evento a squadre prima della controversia ed era la favorita nella competizione di singolo, ma una prestazione disseminata di errori l'ha vista finire quarta. Valieva era visibilmente sconvolta dopo aver perso la sua gara nel singolare.

L'austriaca Gasser ha espresso il suo sostegno alla Valieva, che ha potuto continuare la sua partecipazione ai Giochi. "Non mi ha colpito, ma soffro ancora con lei", ha detto Gasser a Stats Perform quando gli è stato chiesto della situazione.

"Il doping nei nostri sport non è un grosso problema perché non c'è davvero molto da dopare. Ma stavo pensando, questa ragazza ha 15 anni. Era una delle favorite e aveva già pressioni e poi ci sono le accuse di doping. Da un punto di vista umano, mi dispiaceva per lei. Poi è arrivata quarta come grande favorita. Penso che sia il pattinaggio su ghiaccio che il pattinaggio artistico siano uno sport difficile.

Penso che abbia toccato molte persone perché puoi vedere quanto fosse difficile la situazione per lei. Anche le reazioni del suo allenatore sono state un po' fredde nei suoi confronti. A 15 anni, non credo che tu possa fare attivamente doping a quell'età. Questo deve essere stato fatto da autorità superiori se queste accuse diventassero realtà".

Gasser non è la prima a commentare la reazione dell'allenatore di Valieva Eteri Tutberidze, che le avrebbe chiesto "perché hai smesso di combattere?" in riferimento a un errore iniziale sul triplo axel di apertura dell'adolescente, con il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach che ha anche definito la reazione di Tutberidze "agghiacciante".

Valieva rimane oggetto di un'indagine antidoping e anche il suo entourage – inclusi medici, allenatori e altri adulti che la circondano – sono indagati.