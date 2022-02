Pechino 2022, la fiamma olimpica sulla Grande Muraglia

Pechino, 3 feb. (askanews) – Anche se la staffetta della fiamma olimpica è stata fortemente ridotta per la pandemia è le immagini del passaggio della torcia di Pechino 2022 sulla Grande Muraglia, il monumento più famoso della Cina, sono spettacolari. Sono 1.200 i tedofori che si alterneranno nel tracciato rigorosamente definito. Tra questi la star del cinema Jackie Chan, l’attore di “Drunken Master” è stato selezionato come tedoforo per i Giochi invernali.

Venerdì, 4 febbraio l’arrivo a Pechino per l’avvio ai giochi.