Pechino 2022: Mattarella chiama Malagò, 'complimenti ad azzurri e un saluto a Goggia'

Pechino, 15 feb. – (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al Presidente del Coni, Giovanni Malagò a Pechino. “La prego di rivolgere alle atlete e agli atleti italiani i miei complimenti per i risultati sinora conseguiti e per il comportamento avuto in queste Olimpiadi – ha detto il Capo dello Stato -.

Siete stati molto bravi, continuate così. Un particolare saluto va a Sofia Goggia. L’ho seguita, ho visto quanti sacrifici ha fatto per tornare dopo l’infortunio. A lei i miei più vivi apprezzamenti, ovviamente da estendere ai tecnici, ai dirigenti e alle federazioni. Al vostro rientro in Italia vi aspetto al Quirinale”.

Presidente Malagò ha ringraziato Mattarella e ha poi telefonato a Sofia Goggia per riportarle il messaggio del Presidente della Repubblica.

Sofia si è commossa e ha detto: “Scusa pres, avrei voluto portarti un oro, ma sarà per la prossima volta”. Sofia Goggia è attesa tra pochi minuti a Casa Italia per essere festeggiata.