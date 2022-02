Pechino 2022: sci fondo, Johaug trionfa nella 30 km, terzo oro per la norvegese

Pechino, 20 feb. – (Adnkronos) – Therese Johaug raggiunge 38 anni dopo Marja Liisa Hamalainen-Kirvesniemi fra le fondiste capaci di vincere tre titoli olimpici nella storia delle Olimpiadi aggiudicandosi la 30 km a tecnica libera femminile che ha chiuso le gare sugli sci stretti di Pechino 2022.

La campionessa norvegese,impostasi nelle due settimane di competizioni nella skiathlon e nella 10 km in tecnica classica ha imposto la legge della più forte anche sulla lunghissima distanza, imponendo il solito ritmo impossibile da sostenere per le avversarie, tanto da lasciare la medaglia d’argento a Jessie Diggins a 1’48” di distacco, mentre la lotta per il bronzo ha premiato la finlandese Kerttu Niskanen, la quale ha approfittato della clamorosa crisi fisica di Ebba Andersson, in terza posizione per quasi tutta la gara, ma spentasi nel corso dell’ultimo chilometro.

Fuori dalle trenta le quattro azzurre presenti: Cristina Pittin si è classificata trentatreesima a oltre 9′ dalla vincitrice, immediatamente alle sue spalle è giunta Martina Di Centa, mentre Anna Comarella è finita quarantesima e Caterina Ganz quarantacinquesima.