Pechino 2022: Thoeni, 'bilancio sci in chiaroscuro, bene le ragazze, uomini deludenti'

Roma, 21 feb. – (Adnkronos) – "Per quanto riguarda lo sci alpino il bilancio dei Giochi di Pechino è in chiaroscuro. Le ragazze molto bene con 4 medaglie, bravissima Sofia Goggia che ha fatto un recupero miracoloso e ha vinto uno splendido argento in discesa dove Nadia Delago ha sorprendentemente conquistato il bronzo.

Ottima anche Federica Brignone con due medaglie in gigante e combinata". Così all'Adnkronos il 4 volte vincitore della Coppa del Mondo di sci alpino Gustav Thoeni commentando i risultati dei Giochi invernali di Pechino 2022 conclusi ieri. "E' mancato l'oro ma non si può avere tutto, la cosa importante è che sono competitive ai massimi livelli. C'è un po' di delusione per le prove dei ragazzi, peccato soprattutto per Paris in discesa che era la nostra carta più importante, magari si rifarà tra 4 anni", conclude Thoeni.