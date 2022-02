Pechino 2022: Visintin, 'avrei messo la firma per argento e bronzo'

Pechino, 12 feb. – (Adnkronos) – “Ci avrei messo la firma per l’argento e il bronzo. Dopo la gara individuale sapevo che la prova a squadre sarebbe stata una grossa possibilità di medaglia, soprattutto con Michela che è in formissima. Ho lavorato nell’ultimo mese e mezzo per essere qui dopo l’infortunio; i medici mi avevano detto che ce l’avrei fatta ed io ho cercato di vivermela bene, anche se non fossi stato al 100%".

Queste le parole di Omas Visintin dopo l'argento conquistato insieme a Michela Moioli nella gara a coppie miste dello snowboardcross ai Giochi di Pechino.

"Sicuramente perdere un mese completo di allenamento mi ha tolto forza nel braccio e nella parte alta del corpo -aggiunge Visintin-. Quel mese l’ho sfruttato per riposarmi, per star tranquillo e godermi la vita a casa. Carpano e Sommariva hanno fatto una bellissima gara entrambi, sono forti.

Lorenzo lo consociamo, mentre Caterina, nonostante sia alla prima Olimpiade e con poche gare di Coppa del mondo, ha fatto benissimo.”