Pechino, 9 feb. – (Adnkronos) – "Sono devastata per Mikaela Shiffrin, ma questo non toglie niente alla sua leggendaria carriera e a quello che potrà fare in futuro. Resta a testa alta". Così la statunitense Lindsey Vonn, leggenda dello sci mondiale, dopo l'uscita di scena della connazionale Shiffrin nello slalom olimpico di Pechino.