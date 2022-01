Pechino, ecco i luoghi delle Olimpiadi d’Inverno

Roma, 26 gen. (askanews) – Panoramica dei luoghi dove si svolgeranno le Olimpiadi d’Inverno a Pechino, dal 4 al 20 febbraio; fra gli altri lo stadio nazionale Nido d’Uccello e il Cubo di Ghiaccio già realizzati per i Giochi del 2008.

Le Olimpiadi si svolgeranno in una zona rossa che racchiude migliaia di persone, per contenere il rischio Covid. Staff, volontari, atleti e giornalisti potranno muoversi all’interno di edifici e zone-bolle senza contatti con l’esterno (per esempio alberghi chiusi in strade dove passano i cittadini).

L’ingresso nelle ‘bolle’ di contenimento comincia da quando si mette piede a Pechino in aeroporto a quando si riparte; nessuno può uscire dal sistema della zona rossa. Alcune delle sedi dei Giochi sono distanti anche 180 chilometri.