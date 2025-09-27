Pechino Express 2026: Scopri i Partecipanti e le Tappe Imperdibili del Viaggio

La nuova edizione di Pechino Express è pronta a regalare sorprese emozionanti e sfide avvincenti che cattureranno l'attenzione del pubblico.

Con grande attesa, Sky ha rivelato i primi dettagli sulla prossima edizione di Pechino Express, che si svolgerà nel 2026. Quest’anno, il programma introduce una novità significativa: la presenza di tre inviati, Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, che accompagneranno il pubblico in questa avventura unica.

Come di consueto, dieci coppie si sfideranno in un viaggio che quest’anno avrà come rotta iniziale l’Indonesia, per poi proseguire verso la Cina e concludere in Giappone, una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori italiani.

Le coppie in gara

Tra i concorrenti già annunciati, spicca la coppia comica formata da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, noti per il loro umorismo travolgente. Un’altra coppia interessante è quella composta da Jo Squillo e sua figlia Michelle Masullo, la quale è conosciuta per il suo lavoro come deejay nella trasmissione La Volta Buona.

Le sorelle modelle, Candelaria e Camila Solorzano, porteranno il loro fascino e la loro eleganza nella competizione. Inoltre, i rapper Dani Faiv e Tony 2Milli si uniranno alla gara, promettendo energia e creatività. Infine, Chanel Totti e Filippo Laurino, figlio della manager di Ilary Blasi, completeranno il cast delle prime cinque coppie ufficializzate.

Rumors e smentite

Recentemente, era circolata la voce di una possibile partecipazione di Sonia Bruganelli con il figlio Davide Bonolis, ma questa notizia è stata prontamente smentita. Anche Gianmarco Zagato e Nicole Pallado non prenderanno parte all’edizione, in quanto impegnati in un altro progetto su Prime Video.

Un viaggio tra culture diverse

La nuova rotta di Pechino Express rappresenta un’opportunità unica per esplorare culture e tradizioni diverse. L’inizio del viaggio dall’Indonesia permetterà ai concorrenti di conoscere l’ospitalità e la cucina di questa nazione affascinante, per poi affrontare le sfide in Cina, un paese ricco di storia e innovazione.

Le tappe finali in Giappone rappresenteranno un culmine emozionante per i concorrenti, dato che il Giappone è noto per la sua cultura unica e le sue meraviglie naturali. Questa edizione di Pechino Express non sarà solo una gara, ma anche un viaggio educativo attraverso paesaggi mozzafiato e tradizioni affascinanti.

Le aspettative del pubblico

Il pubblico è in trepidante attesa di scoprire come le coppie si comporteranno lungo il percorso e quali prove dovranno affrontare. La presenza di Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda come inviati aggiunge un ulteriore elemento di curiosità e divertimento, promettendo momenti esilaranti e colpi di scena.

Attesa per il debutto

Con l’arrivo di Pechino Express 2026, i fan del programma possono aspettarsi un mix di avventura, cultura e intrattenimento. La combinazione di concorrenti eterogenei e una rotta affascinante renderà questa edizione indimenticabile. La sfida di quest’anno è pronta a iniziare, portando con sé un carico di emozioni e avventure che intratterranno il pubblico.

Con il debutto ufficiale del programma, si prospetta un’esperienza coinvolgente, ricca di risate, lacrime e nuove scoperte.